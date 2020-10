Cinéma : «Sortir peut attendre»: le dernier James Bond de nouveau repoussé en raison du Covid-19

«No Time To Die», le dernier volet des aventures de l’agent 007 sortira finalement le 2 avril 2021, ont annoncé ses producteurs.

Dans ce 25e opus, James Bond a quitté ses activités au sein des services secrets et profite enfin d’une vie tranquille en Jamaïque. (Photo Mladen ANTONOV / AFP)

Les fans de James Bond devront prendre leur mal en patience: la sortie du prochain volet des aventures du célèbre espion britannique, «No Time To Die» («Mourir peut attendre»), a été une deuxième fois repoussée vendredi en raison l’épidémie du nouveau coronavirus.

«MGM, Universal et les producteurs de Bond, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, ont annoncé aujourd’hui que la sortie de “No Time to Die”, le 25e opus de la série James Bond, sera reportée au 2 avril 2021 afin qu’il puisse être mondialement vu au cinéma», peut-on lire sur la page Twitter officielle du film.