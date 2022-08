Drame à Villigen (AG) : Sortis de route, deux jeunes de 25 ans tués sous les yeux de leurs amis

Un accident de la route s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche et a provoqué le décès de deux personnes qui rentraient de la Street Parade.

Pour des raisons à déterminer, la voiture qui dépassait a quitté la route et est tombée dans la forêt qui la borde. «Deux personnes ont été grièvement blessées, et deux autres, un homme et une femme de 25 ans, sont décédées», annonce le porte-parole. Les deux blessés ont été hospitalisés.