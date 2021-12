ON S’MATE QUOI? – «SOS Fantômes»: Nouvelle génération de chasseurs

Notre capsule «On s’mate quoi?» sur «SOS Fantômes: l’héritage»

Trente-sept ans après le cultissime film qui a révélé Bill Murray, Jason Reitman prend les commandes pour réaliser une nouvelle suite. Le fils d’Ivan Reitman - qui a mis en scène les deux premiers opus - est connu pour «Thank You for Smoking», «Juno», ou encore «Young Adult». Pour l’anecdote, il était apparu à l’âge de 11 ans dans le film de son père «SOS Fantômes 2». «L’héritage» est le quatrième opus de la franchise et la suite directe du deuxième film, contrairement au troisième, le très critiqué reboot, en version féminine, de Paul Feig, sorti en 2016.

Projet de longue date, passé entre plusieurs mains et plusieurs options de casting, «SOS Fantômes: l’héritage» se focalise sur les deux petits-enfants d’Egon Spengler, l’un des scientifiques de l’agence Ghostbusters. Ils vivent avec leur mère, ils sont ruinés, ils héritent du manoir de leur grand-père qui vient de mourir et y emménagent, à Summerville. Là, il commence à se passer des phénomènes étranges, et les gamins - incarnés par Mckenna Grace et Finn Wolfhard, la star de «Stranger Things» - vont reprendre le flambeau du grand-père.

La photographie est réussie et Jason Reitman parvient à remettre le kitsch du film de 1984 au goût du jour, sans se prendre trop au sérieux. La première partie du long métrage est plutôt innovante et semble s’adresser à tous les publics, avant de se transformer en film de fans, avec un scénario quasi copié-collé du premier opus de la franchise. Il y a des clins d’œil et des références à toutes les sauces, avec une très forte, trop forte, envie de rendre un hommage émouvant à cet héritage. Sans oublier un dernier détail: Jason Reitman aurait-il frôlé le chef-d’œuvre, le film original avec Bill Murray et son humour ravageur dans le rôle-titre serait de toute façon resté inégalable.

«SOS Fantômes: l’héritage» De Jason Reitman. Avec Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace. Paul Rudd. Sortie mercredi 1er décembre 2021. ***

