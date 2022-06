Soso Maness à la mairie de Marseille?

France : Soso Maness prêt à se présenter à la mairie de Marseille

Le rappeur à succès a dit qu’il aimerait être candidat aux élections dans deux arrondissements de la cité phocéenne en 2026.

«À la mairie de 13e ou du 14e arrondissement en 2026. Je me suis toujours intéressé aux problèmes dans les quartiers. Et je pense que, comme j’y ai vécu, je peux avoir les solutions», a argumenté le rappeur qui a grandi dans le quartier du Font-Vert dans le 14e arrondissement justement. L’homme, qui a fait un carton avec les singles «Soso Maness», «Bande organisée» et, plus récemment, «Petrouchka», a ajouté qu’il prendrait un autre rappeur marseillais, SCH, en qualité de maire adjoint s’il venait à être élu.