Un sac de la muse éternelle de Gainsbourg a atteint un record à une vente aux enchères. Il a été vendu six fois plus cher que l'estimation.

AFP

L'un des sacs Birkin d'Hermès ayant appartenu à Jane Birkin a été vendu vendredi 2,45 millions d'euros (frais inclus) aux enchères à Abu Dhabi, quelques mois après la vente record du Birkin original pour 8,6 millions d'euros, a annoncé la maison Sotheby's.

Surnommé Le Birkin Voyageur, il a été adjugé six fois plus cher que l'estimation haute (370'000 euros) à un acquéreur au téléphone après «11 minutes d'enchères acharnées entre six collectionneurs», a précisé à l'AFP la maison de vente. Offert par Hermès à Jane Birkin en 2003, ce sac noir en cuir, usé et orné d'inscriptions manuscrites de la chanteuse et actrice britannique disparue en 2023, fait partie des quatre sacs que l'artiste a reçus après avoir vendu son prototype emblématique en 1994 au profit d'une association de lutte contre le sida.

«Une tradition pour Jane Birkin»

Ce sac se distingue par ses détails, notamment des ponts fermés rappelant le prototype et la note manuscrite «Mon Birkin bag qui a voyagé avec moi dans le monde entier», qui a inspiré le surnom du sac. Il avait été vendu une première fois aux enchères en 2007 au bénéfice d'une association de défense des droits de l'homme avant d'intégrer une collection privée.

«Vendre ses sacs Birkin pour collecter des fonds pour des œuvres caritatives (...) est devenu une tradition pour Jane Birkin, Hermès les remplaçant à chaque fois», rappelle Sotheby's. En juillet, le tout premier sac Birkin conçu spécialement pour l'artiste en 1984 a été adjugé à Paris près de 8,6 millions d'euros, devenant ainsi le sac le plus cher jamais vendu aux enchères. Un troisième sac personnel Hermès de Jane Birkin s'apprête à passer sous le marteau.

D'autres pièces majeures en vente

La maison Orne Enchères proposera le 15 décembre à l’Hôtel Drouot, à Paris, l'exemplaire que l'artiste avait confié à son amie et biographe Gabrielle Crawford, laquelle le met en vente pour aider à financer une future fondation Jane Birkin, précise Drouot dans un communiqué.

Orné d'accessoires personnels de la star, tels que des clochettes ou des porte-bonheur japonais, le sac en cuir noir est estimé entre 100'000 et 120'000 euros. «Il pesait une tonne. Mais elle et lui étaient indissociables. Elle ne l'oubliait jamais», se souvient Gabrielle Crawford.

Autre pièce majeure mise en vente au profit de la fondation, le tapuscrit original en anglais du film culte «Je t’aime moi non plus», annoté par Serge Gainsbourg et Jane Birkin, est estimé entre 15'000 et 18'000 euros.

( les/mg )