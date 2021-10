Art : Sotheby’s lance un espace digital pour les collectionneurs de NFT

Le marché des NFT (jetons non-fongibles) a dopé l’art contemporain en 2020-2021 et représente désormais 2% du marché de l’art global.

Crypto-monnaies acceptées

Sur la plateforme apparaissaient mercredi les profils de collectionneurs connus dans le milieu, dont celui de la vedette américaine Paris Hilton et du DJ Steve Aoki. La première vente, baptisée «Natively Digital 1.2: The Collectors», aura lieu entre les 18 et 26 octobre, avec 53 lots. La maison d’enchères en a profité pour annoncer que l’événement se tiendrait désormais deux fois par an. Parmi les œuvres, figurent des créations de Pak, Rare Pepe, ou Larva Labs.