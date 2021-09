Enchères : Sotheby’s veut faire flamber un record avec une œuvre de Frida Kahlo

Une peinture latino-américaine pour plus de 30 millions de dollars? C’est le prix que vise, en novembre, la maison Sotheby’s pour un autoportrait de la Mexicaine Frida Kahlo.

«Diego y yo» pourrait bien atteindre des sommets, en novembre, chez Sotheby’s, à New York.

Sotheby’s espère dépasser les 30 millions de dollars (27,7 millions de francs) avec un autoportrait de la légendaire peintre mexicaine Frida Kahlo, où apparaît aussi son mari Diego Rivera, lors des enchères de novembre à New York, ce qui ferait flamber le record pour une œ uvre latino-américaine.

C’est justement une œ uvre de Diego Rivera, avec lequel Frida Kahlo connut une histoire d’amour passionnée et tumultueuse, qui détient ce record: en mai 2018, la maison Christie’s avait vendu, déjà à New York, pour 9,76 millions de dollars (neuf millions de francs), «Los Rivales», un tableau de 1931. Le précédent record était détenu par une œ uvre de … Frida Kahlo (huit millions de dollars en 2016, soit 7,4 millions de francs).

1,4 million en 1990

«Diego y yo» («Diego et moi»), «l’un des lots vedettes à la soirée de ventes d’art moderne de New York», en novembre, «est estimé à plus de 30 millions de dollars», assure Sotheby’s. L’ œ uvre avait été vendue, déjà chez Sotheby’s, pour 1,4 million en 1990 (1,3 million de francs).