Kendall Jenner a fait pipi dans un seau à cause de sa robe

Kendall Jenner : Soucis de pipi causés par cette robe énorme

Dans un épisode diffusé le 17 novembre 2022, on voit la star expliquer à l’équipe qui l’accompagne qu’elle a absolument besoin de se soulager. Ce à quoi une personne répond: «Kendall, nous avons un seau à glace». «Vraiment, tu en as un? C’est tellement mortifiant pour celui qui devra s’occuper de mon pipi plus tard, je suis vraiment désolée», lâche-t-elle, rouge de honte. Un membre de son entourage la rassure alors en affirmant que ce genre de choses arrive «tout le temps en coulisses» avant qu’un autre ne blague en demandant s’il pouvait vendre son pipi. La séquence ne s’arrête pas là puisque que les caméras continuent de tourner alors que le mannequin «passe à l’acte» après avoir demandé à ce qu’on mette de la musique dans le van pour qu’on ne l’entende pas faire pipi. «Oh mon Dieu, c’est vraiment en train de se passer. Que personne ne me juge. Prada (ndlr: la marque qui a confectionné la robe), je suis tellement désolée. Assurément, j’en aurai partout sur mes sous-vêtements, mais on s’en fiche».