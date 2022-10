Genève : Souci technique et soirée difficile en vue sur le réseau de trams

Mauvaise nouvelle pour les Transports publics genevois, en début d’heure de pointe et en plein centre-ville. À 16h10, un trolleybus a endommagé une ligne aérienne à l’angle des rues du Stand et François-Diday, près de Rues-Basses. Résultat: «Nous prévoyons de fortes perturbations sur l’entier du réseau de trams dans les heures à venir», a annoncé François Mutter, porte-parole de la régie. Pour réparer en toute sécurité, il est en effet nécessaire de couper le courant. Il faudra compter entre 3 et 4 heures avant que la situation ne soit rétablie, ont estimé les TPG. Des navettes ont été mises en service sur la ligne 14, entre Bernex-Vailly et la gare Cornavin. La ligne 18, elle, a été déviée entre Plainpalais et Cornavin.