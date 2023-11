Soudan: 20 civils tués par la chute d’obus sur un marché près de Khartoum

Plus de 9000 morts

Déclenchée le 15 avril, la guerre entre l’armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane et les Forces de soutien rapide (FSR, paramilitaires) du général Mohamed Hamdane Daglo, a fait plus de 9000 morts selon une estimation de l’ONG Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled), considérée comme très largement sous-estimée. Elle a aussi déplacé plus de 6 millions de personnes et détruit la plupart des infrastructures.