Soudan: Au moins 40 morts dans des raids aériens de l’armée

Au moins 40 personnes ont été tuées mercredi à Nyala, chef-lieu du Darfour-Sud, dans des raids aériens de l’armée, ont indiqué à l’AFP une source médicale et des témoins, alors que l’ONU appelle les belligérants à «épargner les civils».

«Quarante civils sont morts dans des frappes aériennes sur deux marchés et plusieurs quartiers de Nyala», a rapporté une source médicale jointe par téléphone par l’AFP depuis Wad Madani, à 200 kilomètres au sud de Khartoum.

Appel à «épargner les civils»

Des témoins dans cette zone avaient déjà fait état plus tôt à l’AFP de «raids d’avions de combat de l’armée» visant les deux marchés. «Des tueries de civils sont en cours à Nyala, à Khartoum et à el-Facher (Darfour-Nord)», a alerté pour sa part Clémentine Nkweta-Salami, coordinatrice humanitaire de la mission de l’ONU au Soudan, dans un communiqué mercredi.

Elle y appelle l’armée et les paramilitaires à «épargner les civils» après la mort d’au moins 46 personnes dimanche, dans des frappes aériennes à Khartoum, l’un des raids les plus meurtriers sur la capitale du Soudan, ravagé par la guerre depuis près de cinq mois.

Au moins 7500 morts

Depuis le 15 avril, les combats sanglants entre l’armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont fait au moins 7500 morts. En l’espace d’un mois, plus de 50’000 personnes ont été forcées de fuir Nyala, où les réseaux de communication sont quasiment coupés en permanence, en raison de l’intensité du conflit, selon l’ONU. Fin août déjà, 39 personnes avaient été tuées en une seule journée à Nyala, deuxième ville la plus peuplée du Soudan.