Soudan: Khartoum: violents heurts pour le contrôle d’une base stratégique

Au premier jour des affrontements, les deux camps ont essuyé «des pertes importantes», ont rapporté à l’AFP des habitants de différents secteurs du quartier d’al-Chajara, où se trouve la base. Les combats n’avaient cessé qu’une heure durant toute la journée. «Ce sont les plus longs combats qu’on ait vus à al-Chajara», a dit l’un d’eux, joint par téléphone depuis Wad Madani, au sud-est de Khartoum.

L’armée a, depuis, assuré dans plusieurs communiqués et vidéos avoir repoussé les attaques des paramilitaires. Les FSR ont, eux, affirmé avoir «pris le contrôle de la quasi-totalité de la base, avec seulement de petites poches toujours tenues» par l’armée. Il n’était pas possible de vérifier de manière indépendante ce que contrôle chaque camp.

Depuis le début de la guerre, le 15 avril, entre l’armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane et les FSR, les deux camps assurent tenir des places fortes de Khartoum alors qu’ils s’en disputent encore le contrôle, comme le QG de l’armée ou le palais présidentiel.

«Insécurité»

La guerre a fait près de 5000 morts, selon l’ONG ACLED. Mais le bilan réel serait supérieur, de nombreuses zones du pays, principalement le Darfour (ouest), étant totalement coupées du monde sans téléphone ni internet, et des corps jonchant encore les rues étant inaccessibles. Les deux camps refusent de communiquer sur leurs pertes.

En quatre mois, plus de 4,6 millions de personnes ont été forcées de quitter leur domicile, selon l’ONU. Son coordinateur pour les affaires humanitaires, Martin Griffiths, a de nouveau plaidé, mardi, pour que «les parties cessent les combats afin de laisser passer l’aide». «Les routes sont bloquées et les stocks alimentaires diminuent», a-t-il dit, alors que plus d’un Soudanais sur deux a besoin d’aide humanitaire pour survivre.