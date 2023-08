Soudan: La faim a tué au moins 500 enfants en quatre mois

Pour Save the Children, ces décès auraient pu être évité.

Au moins 498 enfants «et probablement des centaines d’autres encore» sont morts de faim en quatre mois de guerre au Soudan, a rapporté mardi l’ONG Save the Children. Dans un pays où avant la guerre, un habitant sur trois souffrait de la faim, «des enfants meurent de faim alors que cela aurait tout à fait pu être évité», s’alarme Arif Noor, son directeur au Soudan, dans un communiqué.

«Au moins 498 enfants au Soudan et probablement des centaines d’autres sont morts de faim» depuis le début de la guerre le 15 avril, ajoute-t-il. «Nous n’aurions jamais imaginé voir autant d’enfants mourir de faim mais c’est la nouvelle réalité du Soudan.» Et la situation pourrait empirer car Save the Children, incapable d’opérer au milieu des combats, a dû cesser de traiter «31’000 enfants souffrant de malnutrition». En mai, l’usine dont sortaient 60% des traitements nutritionnels pour enfants a été détruite.