Afrique : Soudan: un 2e mort et des viols pendant les manifestations dimanche

Un deuxième soudanais a été tué par balle pendant les manifestations contre le pouvoir militaire dimanche au Soudan et deux femmes ont été violées dans la capitale Khartoum.

Enquête réclamée

L’ONU a demandé «une enquête rapide, indépendante et approfondie sur les allégations de viols et de harcèlement sexuel, ainsi que sur les informations faisant état de personnes tuées et de manifestants blessés en raison d’un usage inutile ou disproportionné de la force, en particulier de l’utilisation de balles réelles».

Lundi, le porte-parole de l’armée a assuré qu’elle était en faveur d’un processus démocratique et d’«élections libres et justes». Mais Les Forces de la liberté et du changement (FLC), le fer de lance de la révolte, ont appelé la population à poursuivre sa mobilisation contre le pouvoir militaire, prévoyant des manifestations pour les 25 et 30 décembre.