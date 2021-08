Bâle-Campagne : Soudeur devant le juge pour avoir utilisé de la farine

Pour des travaux sur une canalisation d’eau potable, un installateur a asséché le point de soudure avec de la farine. Ce faisant, l’eau a été contaminée lorsqu’elle a coulé à nouveau.

«Je ne comprends pas pourquoi on me traite comme un criminel à cause d’une denrée alimentaire aussi basique que de la farine», a lancé lundi un artisan de 53 ans devant le Tribunal pénal de Muttenz (BL). En juillet 2019, l’homme devait souder entre eux deux tuyaux du réseau d’eau potable de Liestal. Et pour être sûr de garder le point de soudure totalement sec, il a utilisé de la farine. Sauf que, peu après, des échantillons d’eau ont révélé la présence de bactéries de type Escherichia coli, qui n’ont pas leur place dans l’eau potable, rapporte le média en ligne bzBasel.