Sion: Souffler le CO2 pour créer le chaud et le froid des villes de demain

1 / 4 Tous les équipements nécessaires existent déjà sur le marché. XFZ L’entrepreneur Alberto Mian, formé à l’EPFL, est convaincu par le projet. XFZ Le chaud et le froid circulent désormais entre les bâtiments du campus XFZ

Mardi matin à Sion, l’heure était aux célébrations. Devant une salle remplie de journalistes, en présence de chercheurs, développeurs et industriels, ainsi que du conseiller d’État valaisan Christophe Darbellay, le campus Energypolis a présenté un projet qui pourrait remodeler la ville de demain: le réseau de CO2. L’idée est relativement simple: véhiculer le froid et le chaud, là où on en a besoin. «Prenons par exemple une banque. Elle a besoin de froid pour réfrigérer ses serveurs informatiques. L’idéal serait de prendre cette chaleur excédentaire, pour chauffer la piscine de l’hôtel d’à côté», a expliqué l’un des chercheurs en charge du projet.

Pour véhiculer cette énergie thermique, Energypolis a inventé un système de tuyaux gonflés au CO2. Le principe est le même que pour un frigo ou la climatisation d’une voiture. En jouant avec les propriétés d’évaporation et de condensation du gaz, il est possible de «prendre» de la chaleur ou du froid d’un endroit. Reste à l’envoyer vers un autre, et c’est là que le CO2 est intéressant. Comparé à l’eau, généralement utilisée comme transporteur thermique, il voyage dans des tuyaux bien plus petits et flexibles. «C’est ça qui fait toute la différence. Les coûts d’installation sont bien moins importants. Et pas besoin de casser des routes ou des façades», souligne le professeur Jessen Page.

Genève pourrait être autonome

D’après les chercheurs, en connectant de la sorte tous les bâtiments de Genève et en recouvrant ses toits de panneaux solaires, la ville du bout du lac pourrait devenir totalement autonome en électricité. «Et avec les économies financières réalisées annuellement, l’installation serait rentable en seulement six ans», estime le professeur François Maréchal. Pour démontrer que ça fonctionne, un réseau de CO2 relie les trois bâtiments du campus Energypolis. «Toute la machinerie et la tuyauterie existent déjà sur le marché. On pourrait commencer à en vendre demain», se réjouit Alberto Mian, directeur d’ExerGO, qui se chargera de la commercialisation. Le Campus se donne toutefois encore un an pour terminer ses recherches.

Energypolis, l’antenne de l’EPFL Fondé en 2012, le Campus Energypolis a pour vocation de rassembler sur un même lieu la recherche fondamentale, son application technologique et sa valorisation industrielle. En marge des partenaires académiques de l’EPFL et de la HES-SO Valais, des entreprises peuvent s’associer aux projets, comme Oiken ou Zero-C, pour celui du réseau CO2. Actuellement, de 300 à 400 chercheurs et quelque 500 étudiants travaillent quotidiennement sur le campus. Ce dernier est d’ailleurs largement subventionné par les pouvoirs publics, dont l’État du Valais qui a déjà investi environ 400 millions de francs.