Tennis : Souffrant de pensées suicidaires, Kyrgios s’est automutilé

Dans un long message sur ses réseaux sociaux, le joueur australien est revenu sur son année 2019. «Une période sombre», confie-t-il.

Nick Kyrgios a déclaré avoir eu des pensées suicidaires, s’être drogué et automutilé en 2019, une année noire dans la carrière de ce joueur de tennis fantasque.

Il a accompagné son post d’une photo prise en 2019 lors de l’Open d’Australie 2019 et sur laquelle il montre des scarifications sur son bras droit.

«C’était moi il y a trois ans. La plupart des gens pensaient que j’allais bien sur le plan mental et que je profitais de la vie… C’était l’une des périodes les plus sombres», a écrit la star australienne du tennis.

«Si vous regardez attentivement, vous pouvez remarquer que je m’automutilais le bras droit. J’avais des pensées suicidaires et j’avais littéralement du mal à sortir du lit sans parler du fait de jouer devant des millions de personnes».

«Je me sentais seul, déprimé, j’avais des pensées noires, j’abusais de l’alcool et des drogues, je rejetais ma famille et mes amis. J’avais l’impression de ne pas pouvoir en parler ou de ne pouvoir avoir confiance en personne», a-t-il raconté.