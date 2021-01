Argovie : Souffrant, un apprenti n’avait jamais eu gain de cause. L’AI devra se rattraper

Après une longue bataille judiciaire, le Tribunal fédéral a donné raison à un apprenti souffrant du dos, qui jusqu’ici n’avait obtenu aucune prestation financière de l’assurance invalidité.

Modifications dégénératives de la colonne vertébrale

Dans un arrêt rendu public jeudi dernier, le Tribunal fédéral leur donne tort. Dans le cas concret, il est évident que l’apprenti souffrait depuis des années de problèmes de dos et, dès l’âge de 27 ans, de modifications dégénératives marquées de la colonne vertébrale du fait d’un canal rachidien étroit qui l’y prédisposait.

La balle dans le camp de l’AI

Quant à l’office AI, il ne s’est jusqu’ici pas prononcé sur la mesure concrète en cause et sur ses conditions de prise en charge, ce qu’il devra rattraper. L’affaire lui est renvoyée pour nouvelle décision. Il supporte aussi les 500 francs de frais de justice et doit indemniser l’apprenti pour la procédure qu’il a entreprise devant le Tribunal fédéral.