Vous vous souvenez de la première vague de la pandémie? Ceux qui le pouvaient restaient à la maison autant que possible. En se lavant soigneusement les mains, beaucoup d’entre nous comptaient tranquillement jusqu ’ à 30 dans leur tête et, tout en faisant la queue devant le magasin d’alimentation, nous p renion s s oin de respecter les distances indiquées avec du ruban adhésif sur le sol . Certains ont profité du temps qu’ils avaient pour trouver un nouveau passe-temps. Ils ont fait du pain et du banana bread, d ’ autres ont jardiné ou ont essayé de nouveaux exercices de gym dans leur salon , avec une motivation sans pareil.