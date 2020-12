Professeur de jazz, Joe (voix d’Omar Sy) regrette d’être passé à côté d’une carrière de musicien. Le jour où il est embauché pour jouer sur scène, le pianiste est victime d’un accident et meurt. Tel est le pitch de «Soul», nouveau Pixar labellisé Cannes 2020, qui sort vendredi 25 décembre 2020 sur Disney+.

La jeune âme 22 refuse de s’associer à une enveloppe corporelle et préfère garder sa liberté.

Ode à la musique, ode à la vie, «Soul» plonge dans un New York bouillonnant pour dérouler une partition feel-good, aussi rythmée qu’une impro de jazz. Brillant dans sa façon d’aborder la mort et de rappeler qu’on passe parfois à côté du bonheur en le cherchant au mauvais endroit, c’est le film à voir en cette fin d’année.

De Pete Docter et Kemp Powers. Avec les voix d’Omar Sy et de Camille Cottin. Sortie vendredi 25 décembre 2020 sur Disney+. ***

Marvel envisage le streaming sur Disney+

Pour rappel, «Soul» devait d’abord sortir en salle durant la période des Fêtes. Mais Disney avait finalement décidé de le sortir directement sur sa plateforme, comme le studio l’avait déjà fait pour «Mulan». Les films Marvel prendront-ils le même chemin? Interrogé par « Emmy magazine », le big boss Kevin Feige estime que «le streaming est l’avenir à 100%». Selon lui, c’est là que les consommateurs veulent désormais se diriger. D’ailleurs, la nouvelle série du studio, «WandaVision» , avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany, sera disponible le 15 janvier 2021 sur Disney+.

Du côté de DC Comics, on voit les choses autrement. Patty Jenkins pourrait refuser de réaliser «Wonder Woman 3» s’il ne sort pas en salle, a-t-elle confié récemment au «New York Times». Début décembre, les studios Warner Bros annonçaient qu’ils sortiraient simultanément au cinéma et sur HBO Max tous les longs métrages prévus aux États-Unis en 2021. Le premier concerné est «Wonder Woman», qui sortira le 25 décembre 2020 outre-Atlantique.