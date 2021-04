Maeva Martinez : Soulagée de voir son ex puni par la loi

La starlette de téléréalité Maeva Martinez a annoncé que Marvin Tillière avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis, après l’avoir harcelée et menacée de mort.

Maeva Martinez peut enfin souffler. Lundi 29 mars 2021, son ex, Marvin Tillière, a été reconnu coupable de harcèlement moral et menaces de mort à son endroit. Il a été ainsi condamné à 6 mois de prison avec sursis par le procureur de la République et devra verser 13’500 euros à son ancienne compagne (8000 euros pour le préjudice d’image subi, 4000 euros pour le préjudice moral et 1500 euros pour les frais d’avocat). En plus, le Français de 26 ans devra être suivi par un psychologue et un psychiatre pendant deux ans. Il a désormais l’interdiction d’entrer en contact avec Maeva. S’il déroge à cette règle, son incarcération sera immédiate.