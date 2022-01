Covid à Genève – «Soulagement et signes rassurants», l’avenir s’éclaircit

«Nous sommes dans une phase de transition», a résumé Adrien Bron, directeur général de la santé, vendredi lors du point presse hebdomadaire. Malgré une hausse des cas positifs à Genève, les autorités sanitaires se préparent «à une désescalade des mesures». Fin du port du masque à l’école primaire et au Cycle d’orientation le 21 février, assouplissement des restrictions en cas de symptômes chez les enfants, fermeture de certains centres de vaccination, réouverture des buvettes du Genève-Servette HC aux Vernets dès le 1er février. «La question de la nécessité de détecter les cas positifs devrait même être bientôt abordée», indique le responsable. De quoi ramener un semblant de normalité dans «cette situation atypique que nous vivons».

Une vague longue, mais gérable

Si «ce paradoxe entre la circulation importante du virus au sein de la population et la réduction du dispositif Covid» est possible, c’est que la principale inquiétude des autorités est enfin écartée. «Le système de soins tourne à plein régime, mais les hôpitaux ne vont pas être débordés lors de cette cinquième vague», se réjouit Adrien Bron, qui évoque «une légère accalmie au niveau des hospitalisations». Toutefois, il prévient: «il faut se préparer à une vague longue. On ne sait pas quand nous atteindrons le pic des contaminations». En effet, le nombre de cas positifs quotidiens a dépassé les 3000 cette semaine. «Il faudra attendre de redescendre sous la barre des 2’500 pour s’assurer que le pic est derrière nous».