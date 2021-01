États-Unis : Soulagement international après le retour américain à l’OMS

Moins de 24 heures après son investiture, Joe Biden a renoué avec l’Organisation mondiale de la santé en s’engageant à participer à la lutte contre la pandémie en partenariat avec l’institution.

La communauté internationale a poussé un soupir de soulagement jeudi quand Washington, prenant le contre-pied du président sortant Donald Trump, s’est engagé à renouer avec l’OMS et à participer à la réponse internationale à la pandémie.

L’Organisation mondiale de la santé «est à nouveau au complet», a déclaré Ilona Kickbusch, de l’Institut des hautes études internationales et du développement à Genève.

«Tout le monde voulait que les Etats-Unis reviennent, et le fait d’avoir une administration américaine aussi soucieuse du multilatéralisme est un don offert au monde», a-t-elle ajouté.

Moins de 24 heures après son investiture, le nouveau président américain Joe Biden a marqué d’emblée sa différence avec son prédécesseur – qui a toujours minimisé la pandémie de Covid-19 et qualifié l’OMS de «marionnette» aux mains de la Chine – en faisant intervenir l’immunologue Anthony Fauci lors d’une réunion du conseil exécutif de l’organisation.

«Remplir leurs obligations»

Le docteur Fauci est une figure respectée de la lutte contre la pandémie, qui a fait plus de morts aux Etats-Unis que n’importe où ailleurs dans le monde

Dans son discours, le docteur, mis à l’écart par Donald Trump et désormais conseiller de Joe Biden, a annoncé que les Etats-Unis, qui étaient le premier bailleur de fonds de l’agence, ont «l’intention de remplir leurs obligations financières envers l’organisation». Il a également «remercié l’OMS pour son rôle de chef de file dans la réponse de santé publique mondiale à cette pandémie», qui a fait plus de deux millions de morts depuis fin décembre 2019.

Et, a-t-il dit, les Etats-Unis, pays le plus endeuillé par le nouveau coronavirus en valeur absolue, sont prêts à travailler en partenariat et de façon solidaire pour soutenir la réponse internationale au Covid-19».