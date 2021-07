Valais - Soulagement: le Rhône ne débordera pas dans le Haut-Valais

Tôt ce matin, le débit du fleuve se situait à 250 m3/s à Brigue. Comm e attendu, celui-ci a augmenté jusqu’ à 350 m3/s à midi, suite à l’épiso d e orageux d e ce matin , sur la v allée de Conches . A 13 heures, le niveau d’eau avait déjà baissé à 330 m3/s. «On devrait donc atteindre un débit de 400 à 450 m3/s en fin d’après-midi», souligne l’adjoint du chef du ser v ice, Rudolph Pesch. « Un petit orage est en effet encore prévu dans la région de Reckingen vers 18 heures , mais le niveau d’alerte fixé à 460 m3/s à Brigue ne sera pas atteint.» D epuis tôt ce matin, une équipe d’ingénieurs scrute le fleuve dans la v allée de Conches, «pour détecter une éventuelle faiblesse et ainsi agir le plus vite possible» .

Risque de glissement de terrain

«Si on passe indemne cette journée, à partir de ce soir, la météo annonce moins de pluie», poursuit le Haut-Valaisan. Deme u rera le risque des glissements de terrain ou la formation de laves torrentielles et leurs possibles gros dégâts, à l’instar de ceux enregistrés à Cressier (NE) ou à Oberwald (VS). «Sur ce point, c’est très aléatoire. On ne peut pas faire de prévisions», analyse Rudolph Pesch. «C’est pour cette raison que l’actuelle alerte météo n’a pas été levée.» Pour cause de risque d’avalanche, les cols de la Furka, du Grimsel et du Nufenen ont été fermés. Celui du Grimsel a été rouvert vers 14h50.