Economie: Soulagement sur les marchés après le rachat de Credit Suisse par UBS

Les mesures d’urgence prises pour apaiser les craintes sur Credit Suisse et la tension sur le système bancaire ont permis aux Bourses de rebondir lundi, un mouvement qui a même inclus certaines banques.

Après une ouverture dans le rouge, les indices européens ont terminé en nette hausse à Paris (+1,27%), Londres (+0,93%), Milan (+1,59%) et Francfort (+1,12%). Le secteur bancaire européen, en forte baisse en début de séance, a finalement progressé (+1,27%). Wall Street progressait également, de 1,15% pour le Dow Jones, de 0,75% pour le S&P500 et de 0,08% pour le Nasdaq, vers 17H00 GMT.

1,26% pour UBS

Parmi les plus fortes hausses en Europe, le géant bancaire helvétique UBS a finalement gagné 1,26%, après son rachat dimanche de Credit Suisse pour un peu plus de trois milliards d’euros. L’action d’UBS avait perdu jusqu’à 15% de sa valeur au cours de la première heure de séance.

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a affirmé que les banques en zone euro affichaient des matelas financiers «bien supérieurs aux exigences» et que leur exposition aux titres de dettes annulés de Credit Suisse était «très limitée».

«Beaucoup d’incertitudes»

La crise de confiance persiste aussi à l’égard de la banque First Republic aux Etats-Unis, la plus chahutée la semaine dernière. Elle plongeait de 33,39% en séance à Wall Street et de près de 88% depuis le 1er mars, entraînant les autres banques régionales américaines, comme Western Alliance (-4,98%). En revanche, les actions des grands établissements bancaires américains progressent.