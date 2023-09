soulager ses factures: Il s’abonne à la piscine pour ne plus payer l’eau chaude

«Ces dernières années, j’ai été durement touché», témoigne Jean*. Ce trentenaire est bénéficiaire de l’AI. Pour pallier une facture d’eau chaude de plus en plus salée, il a opté pour une solution pour le moins originale. Il compte désormais faire l’impasse sur le chauffe-eau de son appartement au profit d’un abonnement annuel dans une piscine de sa région. «C’est une question de principe. Pourquoi devrais-je toujours payer davantage alors que je peux trouver une offre moins chère et plus complète ailleurs ?», explique l’Alémanique.