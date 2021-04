Italie : Soupçon de viol: le fondateur du M5S défend son fils et dénigre la victime

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Beppe Grillo s’en prend à la plaignante qui accuse son fils de viol en réunion en 2019. Le fondateur du Mouvement 5 Etoiles a essuyé une volée de bois vert.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Beppe Grillo, véhément, estime que la jeune femme n’est pas crédible parce qu’elle a attendu plus d’une semaine pour porter plainte dans cette affaire qui remonte à 2019. «C’est un mensonge, il n’y a pas eu de viol, c’est un mensonge. Parce qu’il est étrange qu’une personne soit violée le matin, fasse du kite surf l’après-midi et porte plainte huit jours plus tard...», a-t-il déclaré.