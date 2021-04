Coronavirus : Soupçon d’entente sur les prix des autotests

Le Secrétariat de la Commission de la concurrence (Comco) a eu connaissance d’une possible entente sur les prix des autotests pour le Covid-19. Il a ouvert une procédure contre trois distributeurs.

Trois marques sont concernées: Joinstar, Hotgen et Lysun.

Le secrétariat de la Commission de la concurrence (Comco) a été informé que plusieurs distributeurs faisaient pression sur un concurrent afin qu’il relève, à hauteur de celui de ses concurrents, le prix des autotests pour le Covid-19 des marques Joinstar, Hotgen et Lysun. Il a immédiatement réagi en ouvrant une enquête préalable contre l’entreprise Techcompany GmbH ainsi que deux autres entreprises qui distribuent ces produits auprès des pharmacies et des laboratoires, indique un communiqué, jeudi matin.



L’enquête préalable a pour but de clarifier l’état de fait afin de définir la suite à donner à cette affaire. Elle n’est pas dirigée contre l’entreprise ARISTOS International GmbH, qui a dénoncé le cas au secrétariat de la Comco.



L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a récemment annoncé que les autotests seraient mis gratuitement à disposition de la population suisse, à partir du 7 avril 2021. Chaque personne pourra en retirer cinq en pharmacie, sur présentation de sa carte d’assurance-maladie.