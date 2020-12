Justice en Suisse : Soupçonné à tort de terrorisme, il n’obtient rien de plus

Même si le Tribunal pénal fédéral reconnaît une «atteinte particulièrement grave à la personnalité», un homme arrêté à tort à Aubonne (VD) et détenu à tort pendant six jours ne sera pas plus indemnisé.

Les juges de Bellinzone ont rejeté le recours contre la décision de classement qui allouait près de 23'000 francs à celui qui avait été faussement soupçonné de terrorisme en 2017. KEYSTONE

Un homme arrêté à tort pour terrorisme islamique dans le canton de Vaud en 2017 n’obtiendra pas d’indemnités supplémentaires. Le Tribunal pénal fédéral rejette son recours contre la décision de classement qui lui allouait près de 23'000 francs.

L’affaire avait débuté le 23 juin 2017 avec l’arrestation d’un homme dans un restaurant lausannois. La perquisition à son domicile avait amené les enquêteurs à le soupçonner d’appartenance à une organisation terroriste. Le lendemain, le recourant avait été interpelé à son tour sur le parking d’un centre commercial d’Aubonne (VD) et détenu durant six jours.

L’affaire s’était dégonflée par la suite et, en décembre 2019, le Ministère public de la Confédération (MPC) a rendu une ordonnance de classement fixant aussi l’indemnisation à près de 23’000 francs au total. L'intéressé a fait recours contre cette décision.

Prétentions en hausse

En substance, il demandait que les indemnités pour dommage économique et tort moral soient portées à 3’627 francs et 100’000 francs, au lieu de 2’352 francs et 2'000 francs, respectivement. Il souhaitait aussi qu'un communiqué soit publié dans quatre journaux romands pour préciser qu'il n'avait pas le moindre lien avec quel groupe terroriste que ce soit.

Dans la décision publiée lundi, la Cour des plaintes reconnaît que la détention, une arrestation en public ou «à fort retentissement médiatique», une procédure longue notamment, peuvent constituer une grave atteinte à la personnalité. Cependant, tous les désagréments subis lors d’une poursuite pénale ne doivent pas être pris en compte.

Les juges de Bellinzone constatent aussi que la presse a parlé de l’affaire peu de temps après l’arrestation du recourant. Ce dernier, dont l’anonymat a toujours été respecté, n’a donc pas été l’objet d’une exposition médiatique sur le long terme. Et la présomption d’innocence a aussi été préservée.

Dans son ordonnance, le MPC reconnaissait une «atteinte particulièrement grave à la personnalité» et a pris en compte différents éléments justifiant une indemnisation. A cet égard, le Tribunal pénal fédéral souligne que le Parquet fédéral disposait d’un large pouvoir d’appréciation et que rien ne permet d’affirmer qu’un montant supérieur aurait dû être alloué.

Enfin, la demande de publication d’un communiqué de presse a été également écartée. Les juges de Bellinzone constatent, comme le MPC, que les médias ont largement évoqué le manque de charges pesant sur le recourant et qu’une nouvelle publication apparait superflue.

Cette décision est définitive et ne peut pas faire l’objet d’un recours. (décision dans la cause BB.2019.296 du 2 septembre 2020)