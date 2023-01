Genève : Soupçonné d’abus, un prêtre est banni de sa communauté

L’exclusion est «sans appel possible». La communauté des Frères de Saint-Jean a récemment banni un religieux, ancienne figure de la congrégation qui officiait au bout du lac entre 1998 et 2008. Accusé d’abus sexuels, il avait déjà été relevé de son ministère il y a 15 ans et dénoncé à la justice; mais les faits, datant du début des années 1990, étaient prescrits. Aujourd’hui, la communauté souligne que le prêtre «a fait l’objet de plusieurs signalements pour de graves agressions sexuelles dans le cadre de son ministère ainsi que dans l’accompagnement spirituel de sœurs de Saint-Jean et de femmes majeures. Nous leur demandons pardon». L’exclusion d’un religieux de son «état clérical» est une rareté au sein de l’Eglise catholique, signale la «Tribune de Genève», qui révèle l’affaire.