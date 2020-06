Zurich

Soupçonné de meurtre, on le laisse quitter le pays

Un serveur est accusé d’avoir participé au meurtre d’une médecin, en 2016 à Küsnacht. Il échappe désormais à son procès puisqu’il a pu rentrer dans son pays d’origine, la Colombie, après avoir été libéré de détention provisoire.

Selon le «TagesAnzeiger», le serveur se trouve actuellement en Colombie, son pays d’origine. Des recherches du journal montrent que le trentenaire, interpellé en mars 2018, a été libéré de détention provisoire après un an. Ce qui lui a permis de quitter la Suisse. Le journal rappelle qu’un suspect ne peut être placé et maintenu en détention provisoire qu’à certaines conditions: qu’il soit fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou qu’il existe le risque qu’il se soustraie à la procédure pénale en prenant la fuite, qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves et qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Des indices, mais pas de preuves

Parmi les indices incriminant le serveur figurent les données issues de son téléphone portable. Le soir des faits, le serveur et l’ouvrier se sont appelés à plusieurs reprises entre 00h58 et 2h30. À 3h30, les deux téléphones portables se sont déconnectés du réseau avant de se reconnecter à quelques minutes d’intervalle vers 5h30, dans le quartier de Zurich-Seefeld, non loin du lieu du crime. L’autopsie de la victime a par ailleurs révélé qu’elle est décédée entre 3h30 et 5h30, soit pile la tranche horaire durant laquelle les hommes ont éteint leur natel. La nuit des faits ainsi que les nuits suivantes, les deux hommes ont également été filmés par la caméra de surveillance d’un club zurichois en train de s’amuser en dépensant des milliers de francs.