France: Fonctionnaire arrêté pour trafic de titres de séjour

Un agent de la préfecture de l’Isère et cinq complices présumés ont été placés en détention, soupçonnés d’avoir organisé un important trafic de titres de séjour, a annoncé, lundi, le Parquet de Lyon. Cet «agent générait la production et la délivrance indue de titres de séjour, prenant ensuite le soin d’effacer les fonds des dossiers créés pour ne laisser aucune trace», a ajouté le Parquet, précisant que «depuis 2020, plus de 250 titres de séjour avaient ainsi été édités, la plupart des bénéficiaires étant algériens ou tunisiens».

«Le tarif pouvait atteindre 35’000 euros pour une carte de résident de dix ans, et le montant des gains générés par ce trafic» peut être évalué «à plus de sept millions d’euros», détaille encore le Parquet de Lyon.

Plus de 300’000 euros en liquide saisis

Lors de perquisitions, le 6 juin, pendant lesquelles douze personnes ont été interpellées, plus de 300’000 euros en espèces, plus de 400’000 euros sur des comptes bancaires ainsi que six véhicules évalués à plus de 175’000 euros ont été saisis, selon la même source. Sept personnes ont été inculpées, toutes placées en détention provisoire sauf une, sous contrôle judiciaire.