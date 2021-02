Caroline Receveur : Soupçonnée de fraude fiscale

Installée depuis peu à Dubaï, l’influenceuse Caroline Receveur se retrouve dans le viseur du fisc français.

Caroline Receveur , 33 ans, est dans la tourmente. Selon une information de la revue en ligne Gotham City , et confirmée par « Le Monde », l’influenceuse française est soupçonnée de fraude fiscale. Les services fiscaux français ont lancé une enquête visant à savoir si l’ex-starlette de téléréalité devenue femme d’affaires a domicilié ses entreprises en Angleterre, afin d’éviter de payer des impôts en France. Sa société, qui gérait sa marque de thé, et qui a été transférée de la France à la Grande-Bretagne en 2014, n’aurait pas de moyens suffisants pour accueillir une activité professionnelle. Il n’y aurait ainsi aucun salarié ni de numéro de téléphone sur place au Royaume-Uni.

Le fisc avait déjà perquisitionné le domicile parisien de l’ancienne candidate de «Secret Story» et des «Anges», en septembre 2019. L’objectif était de vérifier si l’Instagrameuse aux 4 millions d’abonnés vivait et travaillait bien dans l’Hexagone et non pas depuis le Royaume-Uni. Malgré la contestation de l’entrepreneuse, les perquisitions avaient été jugées légales par la cour d’appel de Paris. Les avocats de l’épouse du mannequin Hugo Philip avait plaidé le fait qu’elle était revenue quelques mois dans la capitale française pendant sa grossesse et jusqu’à son accouchement. Cependant, leur argument avait été jugé irrecevable par la justice qui avait estimé que Caroline «disposait depuis le 9 janvier 2018 d’une adresse parisienne», ainsi que «de plusieurs comptes bancaires à cette adresse». De surcroit, le couple était présent dans son appartement parisien «le jour des visites domiciliaires inopinées du 19 septembre 2019».