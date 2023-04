Baseball: Soupçonnée d’utiliser un produit collant, une star du baseball expulsée en plein match

Sur l’étagère de la grande histoire du baseball américain, au milieu d’histoires nettement plus inspirantes et de prouesses ayant traversé les générations, la triche occupe une place bien en évidence. Selon les versions, «Say it ain’t so, Joe», le célèbre morceau signé Murray Head (1975), fait par exemple référence à un scandale de la discipline vieux d’un siècle: celui des Black Sox, véritable tremblement de terre sportif impliquant à l’époque huit joueurs des White Sox de Chicago, dont la vedette Joe Jackson, reconnus coupables d’avoir intentionnellement mené leur formation à la défaite.