Soupçons de détournements de fonds au Jamboree scout en Corée du Sud

Les scouts venus du monde entier pour le traditionnel camp international qui se tient cette année en Corée du Sud auront pratiquement tout vu. Après des problèmes de logistique, une préparation insuffisante face à la chaleur étouffante, puis une évacuation forcée face à l’arrivée d’un typhon, et finalement un accident de car, voilà que c’est un scandale politique qui éclabousse maintenant les organisateurs du Jamboree. Selon «Le Monde», relayé par «Le Temps», des fonctionnaires auraient utilisé des fonds destinés au camp pour faire des voyages «pour des motifs flous». Un an après l’attribution de l’événement à la Corée du Sud, cinq salariés de la région sélectionnée auraient participé à des croisières et voyagé en Suisse et en Italie, sans que ces pays n’aient accueilli de précédents Jamboree.