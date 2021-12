France : Soupçons de dopage de chevaux: quinzaine d’interpellations

Des interpellations ont eu lieu mardi en France en raison de soupçons de dopage de chevaux, dont celles de trois entraîneurs d'une même famille, qui ont empoché 2,5 millions d'euros en gains en 2021.

Une enquête pour dopage équin a été ouverte par un juge d’instruction d’Aix-en-Provence (image d’illustration). Getty Images

Une quinzaine de personnes ont été interpellées mardi en France en raison de soupçons de dopage de chevaux, dont trois membres de la famille Rossi, très connue dans le monde des courses de galop, a-t-on appris de source proche du dossier. Ces interpellations, pilotées par le Service central des courses et jeux (SCCJ) chargé des investigations, ont eu lieu en région parisienne et dans les Bouches-du-Rhône (sud), selon la même source, confirmant une information du quotidien «Le Parisien».

«Certaines personnes sont entendues sous le régime de la garde à vue, d’autres comme témoins», a précisé la source proche. Selon «Le Parisien», des vétérinaires et des préparateurs sont également entendus. Parmi les personnes placées en garde à vue figurent Frédéric Rossi et ses deux neveux Cédric et Charley, trois entraîneurs de galopeurs à succès, installés dans les Bouches-du-Rhône.

Enquête pour escroquerie

Ce coup de filet a été ordonné par un juge d’instruction d’Aix-en-Provence dans le cadre d’une information judiciaire ouverte notamment pour dopage équin et escroquerie, suite à un renseignement obtenu par la police judiciaire de Marseille. Plusieurs perquisitions avaient débuté mardi matin, notamment au centre d’entraînement de Calas (Bouches-du-Rhône) où se préparent les chevaux de la famille Rossi, selon la source proche du dossier.

Depuis 2019, Frédéric Rossi, qui entraîne 153 chevaux, a fait l’objet de trois procédures devant les instances disciplinaires de France Galop, la société organisatrice des courses hippiques. La plus récente a abouti, le 9 juin dernier, à la suspension de ses fonctions d’entraîneur pour une durée de trois mois avec sursis.

Antécédents

L’un de ses poulains avait subi une infiltration de corticoïdes six jours avant de remporter une course sur un hippodrome de Lyon, alors que le délai légal est de 14 jours. M. Rossi a fait appel de cette décision, plaidant «que cela relève uniquement d’un problème organisationnel et en aucun cas d’une intention délibérée.»

En juin 2019, il avait déjà été sanctionné d’une amende de 1500 euros après le contrôle positif d’une de ses pouliches à un produit interdit. Il n’avait pas été en mesure de présenter au moment du contrôle une ordonnance justifiant les soins. En juin 2020, il avait été condamné à une nouvelle amende de 2000 euros pour des faits analogues.

Gains en millions

Frédéric Rossi figure à la cinquième place du classement des entraîneurs établi par «France Galop» avec 94 victoires en 2021, qui ont rapporté au total 2'512'625 euros (environ 2,6 millions de francs) de gains. Ses neveux Cédric et Charley figurent respectivement à la 10e et 36e place.

Lutte antidopage prioritaire

«La lutte antidopage est une priorité absolue de la filière des courses qui y consacre un budget annuel de 10 millions d’euros», a réagi France Galop dans un communiqué transmis à l’AFP. «Ainsi, la filière hippique réalise près de 30'000 contrôles antidopage par an, en course, à l’entraînement, en sortie d’entraînement et à l’élevage, à la faveur de contrôles inopinés», ajoute la société de courses hippiques.