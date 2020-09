Cyclisme : Soupçons de dopage sur le Tour

Une enquête préliminaire vient d’être ouverte par le parquet de Marseille au lendemain de la fin de l’épreuve.

Une enquête a été ouverte sur des soupçons de dopage visant une équipe du Tour de France cycliste qui vient de s’achever, et a permis la découverte de médicaments et d’une «méthode pouvant être qualifiée de dopante», a annoncé lundi le parquet à l’AFP.

Selon des précisions fournies à l’AFP par une source proche du dossier confirmant des informations du Journal du Dimanche et de L’Equipe, une perquisition menée par l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique visant plusieurs coureurs de l’équipe Arkéa-Samsic, dont le Colombien Dayer Quintana, le frère de Nairo, et des membres de l’équipe médicale, a été menée.