Costa Rica: Soupçons de financement illégal du parti présidentiel

Le Ministère public du Costa Rica a ouvert une enquête sur le président Rodrigo Chaves et le ministre des Affaires étrangères, Arnoldo André, dans le cadre d’un «financement illégal de partis politiques» présumé, selon les médias locaux mercredi. L’enquête porte sur «une structure de financement électoral parallèle présumée du Parti du progrès social et démocratique (PPSD) au pouvoir» pendant la campagne électorale de 2022 qui a conduit M. Chaves à la présidence, a indiqué le journal La Nación, citant le Parquet comme source. Outre le président et le chef de la diplomatie, la députée et présidente du PPSD, Luz Mary Alpizar, est également visée par l’enquête. Dans ce cadre, le Ministère public a perquisitionné mercredi les bureaux du cabinet d’avocats Lexincorp à San José, dont le ministre des Affaires étrangères est un associé fondateur.