Soupçons de fraude fiscale: 18 mois de prison avec sursis requis contre Isabelle Adjani

Le parquet national financier (PNF) a requis jeudi à Paris 18 mois de prison avec sursis et 250’000 euros d’amende à l’encontre de l’actrice aux cinq César Isabelle Adjani, jugée en son absence pour fraude fiscale aggravée et blanchiment.

L’artiste de 68 ans, qui clame son innocence, est soupçonnée d’avoir dissimulé une donation en prêt en 2013 et de s’être fictivement domiciliée au Portugal en 2016 et 2017, ainsi que d’avoir fait transiter en 2014 une somme via les Etats-Unis.

Virement de 2 millions d’euros

Pour l’accusation, elle avait bien son foyer principal, son activité professionnelle et ses centres d’activités en France et non au Portugal en 2016 et 2017, et elle aurait dû payer 236’000 euros d’impôt sur le revenu dans l’Hexagone. De même, selon le PNF, le virement en 2013 de deux millions d’euros de la part de l’homme d’affaires sénégalais et membre du Comité international olympique Mamadou Diagna NDiaye n’était pas un prêt, mais une «donation déguisée».