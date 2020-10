Tennis : Soupçons de match truqué à Roland-Garros

Des paris anormalement élevés ont été recensés sur le cinquième jeu du deuxième set d’un match de double à Paris. Une enquête a été ouverte.

Une enquête pour «escroquerie en bande organisée» et pour «corruption sportive active et passive» a été ouverte le 1er octobre en raison de soupçons de match truqué à Roland-Garros, a-t-on appris mardi auprès du parquet de Paris.

Selon le journal allemand «Die Welt» et le quotidien sportif «L’Équipe», ces soupçons portent sur un double féminin ayant opposé le 30 septembre les Roumaines Andreea Mitu et Patricia Maria Tig et les joueuses russe Yana Sizikova et américaine Madison Brengle, lors du premier tour.