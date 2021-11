France : Soupçons de violences policières sur un sans-papiers malien

Selon Mediapart, un homme sans autorisation de séjour en France aurait été tabassé par un policier, le soir de son anniversaire. L’agent a aussi porté plainte pour violences.

Une enquête a été ouverte le 17 septembre dernier, pour «violences par personnes dépositaires de l’autorité publique» . Une autre a par ailleurs été lancée l e même jour , pour «violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et outrage», et confiée au commissariat du XVIIIe arrondissement de Paris (photo).

«En état d’ébriété»

Sur des images de vidéosurveillance dévoilées par Mediapart, on voit un face-à-face tendu entre un policier et Seriba, avant que celui-ci ne soit mis au sol et menotté. D’après des témoignages recueillis par le site d’information, un coup de T aser a été donné par un policier.