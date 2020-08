Un nouvel ordre économique et monétaire se met en place après celui ayant succédé à la fin des accords de Bretton Wood en 1971, la dérégulation des marchés financiers à l'orée des années 1980, la financiarisation de nos modèles qui s'en suivra et enfin la globalisation de nos économies intégrées. Cette disruption propulsée par la digitalisation, l'intelligence artificielle, la société sans cash, l'ordre monétaire des cryptomonnaies, la destruction progressive des emplois suffisamment rémunérés au profit de l'économie 2.0, l'explosion de la robotique dont le statut fiscal n'est pas encore définit à l'instar des personnes morales ou physiques mais qui produisent de la richesse, nos modes de consommation ayant pris le virage des GAFAM, tout comme nos modes de communication, etc. Que faut-il encore pour que la plèbe réalise que cette stratégie du choc, induite grâce à la bénédiction d'un virus, attaque les libertés et le lien social comme les derniers remparts aux démocraties modernes.

Justine 29.08.2020 à 08:40

pour beaucoup de monde (a risque)la situation n'est pas pour sortir si pas besoin ,ce clair que on se confine plu, mais on rationalise , juste le nécessaire,donc les marches, les commerces d'habit, ect , surtout les endroit ou les autres portent pas de masque ou mal , on évite , ce clair on doit se proteger ,et on est quand même beaucoup de monde avec des petit(ou gros ) soucis de sante , tan que les jeunes en sante on la maladie pas trop de monde a l’hôpital,mais si nous on risque serai débordée en peut de temps