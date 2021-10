Lausanne – Souriez, vous êtes en excès de vitesse!

Réglage en cours pour modifier les smileys selon l’horaire

«La mise en œuvre du 30 km/h de nuit va durer près de six semaines encore, précise Valentina Andreoli, du Service communal des routes et de la mobilité. C’est pour cette raison qu’une période de tolérance pendant ce déploiement a été annoncée.» Actuellement, 17 indicateurs de vitesse ont été posés à Lausanne avec une période de réglage par rapport aux nouvelles règles, et il est prévu qu’une soixantaine soient installés sur l’ensemble de la ville pendant la phase de déploiement. «Ces indicateurs ont été choisis car ils peuvent être programmés et réagir différemment en fonction de l’heure indiquée», souligne Valentina Andreoli.