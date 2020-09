Les meilleurs joueurs de la planète, en plus de leurs revenus liés à leur contrat de joueur mais aussi au sponsoring, ont également la possibilité d’ajouter une fine couche de beurre dans leurs épinards en postant des photos ou vidéos sur les réseaux sociaux.

Si une photo de vos dernières vacances ne vous rapportera probablement que l’admiration et les «likes» de vos abonnés, le même cliché sponsorisé peut rapporter plus de 100’000 francs suisses aux stars les plus prisées de la Premier League.