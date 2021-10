Athlétisme : Sous 50 degrés, un coureur décède au Marathon des Sables

Un athlète français a été victime d’un arrêt cardiaque lundi, lors de la 2e étape du Marathon des Sables, qui se déroule dans le désert marocain. Il n’a pas pu être réanimé.

Troisième décès depuis 1986

Le créateur et organisateur de la course, Patrick Bauer, a réuni les participants en début de soirée sur le bivouac pour leur annoncer le décès. Dans l’histoire du Marathon des Sables, créé en 1986, il s’agit du troisième décès survenu durant l’épreuve.

Jusqu’à 50 degrés

Lors de la première étape dimanche, longue de 32,2 km, il y a eu 39 abandons et mises hors course, avait indiqué le comité d’organisation. La deuxième étape était longue de 32,5 kilomètres dont 13 km au cœur des dunes les plus hautes du Maroc. La course se poursuivra mardi avec la troisième étape. Une minute de silence sera observée avant le départ.