Bâle : Sous cannabis, il menace sa voisine à la chambre à lessive

Un Britannique d’origine a attaqué et menacé sa voisine dans la buanderie. Il écope de six mois de prison avec sursis.

Parce qu’elle utilisait la machine à laver le jour de sa lessive , un homme s’en est pris à sa voisine et l’a menacée. L’accusé a clamé son innocence lors de la première partie du procès en août. Il consommait alors régulièrement de la marijuana. En août, l’audience pénale avait été reportée. Elle a repris mardi.

La victime ne s’était pas présentée lors de la première audience. Mardi, elle s’est exprimée. «J’ai pleuré, je lui ai dit: «S’il te plaît, laisse-moi tranquille, c’est une peccadille…» Il n’a cessé de répéter qu’il pouvait désormais décider lui-même de la manière dont l’affaire se terminerait», a déclaré la victime. Avec son doigt, il aurait laissé entendre qu’il allait l’égorger. Lorsqu’elle s’est mise à crier, il s’est contenté de rire et de dire qu’il faisait maintenant ce qu’il voulait.

Le tribunal a condamné ce Britannique d’origine à six mois de prison avec sursis et à une amende de 300 francs pour contrainte, infraction à la loi sur les stupéfiants et violations multiples de la loi sur les stupéfiants. Il a été acquitté de l’accusation de séquestration.