Se faire livrer sa pizza par la bibliothécaire n’aura bientôt plus rien d’étonnant à Yverdon-les-Bains. Dès le 15 janvier et jusqu’au 27 février, la Ville organise un service de livraison gratuit de repas à la clientèle, le soir entre 18h et 20h. Et les livreurs ne seront autres que les travailleurs de la fonction publique communale. Cerise sur le gâteau: la cité thermale offre même 10 francs de rabais sur le montant de la commande.