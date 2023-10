Hygiène: Les parties les plus sales de votre corps

Une nouvelle étude publiée le 19 septembre dans le magazine scientifique «Frontiers of Microbiology» révèle quelles parties de notre corps sont les plus sales. Comme le martelait votre grand-mère ou vos parents, c’est derrière les oreilles, entre les orteils et au niveau du nombril qu’il faut bien frotter.

Évidemment, je me savonne tout le corps. Plutôt, mais je laisse seulement couler de l’eau sur les jambes et les pieds. Je ne mets du gel douche que sous les aisselles, au niveau des parties intimes et sur les pieds. Seulement de l’eau pour moi. Je n’ai pas d’avis.

Grand-maman avait raison

Sur les zones sèches, qu’on frotte souvent plus vigoureusement, comme les avant-bras et les mollets, les testeurs ont relevé un microbiome équilibré, c’est-à-dire une présence équilibrée de bactéries, de sorte que la peau reste saine et résistante. Vous vous en doutez certainement, les résultats étaient loin d’être aussi positifs sur les échantillons prélevés derrière les oreilles, au niveau du nombril et entre les orteils. De plus, souvent couvertes par les vêtements, ces zones sont donc à l’abri de la lumière, chaudes et humides: des conditions idéales pour la prolifération d’agents pathogènes.