Automobilisme

Sous la pluie, Hamilton écrase la concurrence

Le Britannique a décroché sa 89e pole position en Autriche. Max Verstappen est à plus d’une seconde.

Au départ de la deuxième course de la saison dimanche, il sera accompagné en première ligne par le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et devancera l’Espagnol Carlos Sainz Jr (McLaren) et le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), en deuxième ligne.