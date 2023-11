Sous la pression de son fils, Julien Doré repart en tournée 

Fin 2022, Julien Doré mettait un terme à son «Aimée tour» triomphal qui a été vu par plus de 600’000 personnes durant un peu plus d’un an. Depuis lors, le chanteur de 41 ans s’est reposé chez lui dans les Cévennes. En parallèle, il a également tourné une série pour TF1 , mais n’avait pas donné de nouvelles concernant son avenir dans la musique. Jusqu’au samedi 4 novembre 2023.

Ce jour-là, le Français a posté une courte vidéo sur Instagram. On le découvre affalé sur son canapé en train de bayer aux corneilles. Soudain, la voix de son fils né en mars 2021 se fait entendre: «Papa? Refais un pestacle!» Et Doré de lui répondre: «Tu veux que papa refasse un spectacle?». Le bambin lâche un «oui» avant que le chanteur ne se remémore des moments de sa dernière tournée en date. «Ok…» lâche le Français avant de se lever de son divan. Le lendemain de cette vidéo, il a fait un deuxième post pour confirmer la chose: «C’est donc bel et bien parti pour une nouvelle aventure ensemble dans les plus grandes salles de France, Belgique et Suisse. Vous étiez plus de 600’000 sur le précédent spectacle dans plus de 60 Zéniths et Arenas complets. Je vous promets un nouveau show complètement fou, mais ça, vous le savez. Tellement hâte de vous serrer dans mes yeux.»